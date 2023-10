Los barcos pesqueros en Ninh Thuan (Fuente: VNA)

Ninh Thuan, Vietnam (VNA)- Reestructurar el sector pesquero, controlar la emisión de licencias y cuotas para la explotación de productos marítimos y evitar que los buques pesqueros realicen operaciones ilegales en aguas extranjeras son soluciones que ha implementado la provincia de Ninh Thuan en un intento de reorganización del sector, hacia el desarrollo sostenible e integración internacional.



Con una costa de más de 105 kilómetros y una superficie territorial superior a 18 mil kilómetros cuadrados, Ninh Thuan está identificada como una de las cuatro zonas pesqueras claves de Vietnam. Para mejorar la eficiencia de la pesca, muchos pescadores locales han invertido en la construcción de nuevas embarcaciones e instalado equipos modernos como detectores de peces, dispositivos de comunicación, redes de pesca y cabrestantes hidráulicos.



La provincia cuenta actualmente con dos mil 291 buques pesqueros con una eslora de seis metros o más, de los cuales 845 son barcos con una eslora de 15 metros o más y alrededor de 18 mil empleados trabajan en los buques pesqueros (los trabajadores estacionales representan alrededor del 25%).



Según Nguyen Khac Lam, subdirector del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Ninh Thuan, la provincia ha alentado a los pescadores a realizar la pesca en alta mar y ha implementado de manera proactiva actividades para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



Hasta la fecha, todos los buques que operan en la zona costera de la provincia han obtenido licencias para explotar productos del mar. La tasa de buques pesqueros con sistemas de seguimiento de buques (VMS) instalados alcanza el 99,7%, y se garantiza que todos los buques de 24 metros o más tienen los VMS.



La tasa de buques pesqueros que obtuvieron certificados de seguridad alimentaria alcanzó el 99,6%. La provincia también logró actualizar los datos de los buques pesqueros en la base de datos nacional de pesca (VNFishbase).



Con esfuerzos por pescar en alta mar y aplicar tecnología en la explotación, en los primeros nueve meses de 2023, los pescadores locales explotaron más de 115 mil 204 toneladas de todo tipo de productos del mar, un aumento del 1,8% respecto al mismo período. Hasta el momento, la provincia no ha registrado ningún barco que viole la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en aguas extranjeras.



Al decir de Le Huyen, vicepresidente del Comité Popular provincial, Ninh Thuan ha determinado que trabajar para que se levante la "tarjeta amarilla" de la Comisión Europea (CE) no es sólo un objetivo crucial sino también una tarea importante para proteger el medio ambiente hacia un desarrollo sostenible que esté en consonancia con las orientaciones de crecimiento socioeconómico de la provincia.



De aquí a 2025, la provincia creará un mecanismo especial para la construcción de nuevas embarcaciones para reemplazar los buques podridos, hundidos, desaparecidos o demolidos y se esforzará por reducir el número promedio anual de buques en al menos un 1,5% para los que operan en áreas marinas. El 4% para los buques que faenan en aguas abiertas y el 5% para los que faenan en aguas costeras del total de buques pesqueros de la provincia. La reducción se llevará a cabo de 2023 a 2030.



Con tal de lograr los objetivos establecidos, la provincia de Ninh Thuan ha diversificado las fuentes de capital y optimizado eficazmente los recursos para implementar los planes. Al mismo tiempo, el Comité Popular provincial ha exigido a los distritos y ciudades que promuevan la difusión de la importancia y responsabilidades de las localidades, empresas, establecimientos, organizaciones políticas, sociales y profesionales de la localidad y de la comunidad pesquera en la implementación de tareas y soluciones para desarrollar el sector pesquero eficaz y sostenible./.

VNA