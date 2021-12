Lang Son, Vietnam (VNA)- La provincia norvietnamita de Lang Son se fijó el objetivo de mejorar la vida material y espiritual y reducir la brecha en los niveles de ingresos de los pobladores de las minorías étnicas, con respecto al nivel promedio de la localidad.Como una provincia montañosa al noreste de Vietnam, aproximadamente el 83,16 por ciento de la población de Lang Son está conformada por minorías étnicas.El desarrollo socioeconómico local evolucionó a lo largo de los años, con el mejoramiento de la infraestructura y la construcción de nuevas zonas rurales.Sin embargo, a pesar de ese logro, los asuntos étnicos aún presentan algunas dificultades y limitaciones como el desarrollo económico insostenible y la lenta reestructuración económica, mientras que la infraestructura socioeconómica aún no ha cumplido los requisitos establecidos y la movilización y el uso de recursos de inversión no se corresponden con la demanda real.Por tal motivo, la Resolución del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Lang Son sobre asuntos étnicos e implementación del plan general de desarrollo socioeconómico de zonas montañosas y pobladas por minorías étnicas en el período 2021-2030, promulgada el 29 de noviembre de 2021, tiene como objetivo reducir la tasa de pobreza en un promedio anual de tres por ciento o más para 2025, con un ingreso per cápita de dos mil 900 a tres mil dólares al año.En proyección al 2030, Lang Son se esfuerza por que el 80 por ciento de las comunas alcancen el nivel de nuevas zonas rurales y la tasa de pobreza se reduzca en un tres por ciento o más.Se espera que todas las comunas cumplan los estándares de salud, 375 escuelas respondan a los criterios nacionales y casi todos los hogares puedan acceder a la electricidad y fuentes de agua potable.Para lograr el objetivo trazado, Lang Son intensificará la divulgación de las orientaciones y lineamientos del Partido, las políticas y leyes del Estado y la provincia sobre asuntos étnicos; optimizar la movilización y el uso eficiente de los recursos centrados en el desarrollo de infraestructura socioeconómica en áreas pobladas por minorías étnicas; fomentar la producción agroforestal, reestructuración de los cultivos y la ganadería; desarrollar los servicios y el turismo; a la par de fortalecer la gestión estatal e implementación del plan general al respecto./.