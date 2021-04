Dong Nai, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Dong Nai planea captar este año alrededor de 700 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED) para impulsar el desarrollo de las zonas industriales en la localidad.A pesar del impacto del COVID-19, en el primer trimestre las zonas industriales de Dong Nai atrajeron 10 nuevos proyectos de IED y otros 19 de expansión con un capital total de 320 millones de dólares, para alcanzar el 46 por ciento del plan en 2021.En particular, en el periodo, se encuentran el proyecto Hansol Electronics Vietnam en el Parque Industrial Ho Nai-segunda fase, con un monto de 100 millones de dólares; la fábrica de la empresa Ojitex Vietnam en el parque industrial Loc An-Binh Son con 60 millones de dólares, y la planta de Platel Vina Co., Ltd en el Parque Industrial Amata valorado en 30 millones de dólares.Actualmente, en 32 zonas industriales de Dong Nai, se registraron mil 190 proyectos con fondos de 41 países y territorios en el mundo, incluido mil 362 planes de inversión foránea con un capital total de 26 mil 960 millones de dólares.Los proyectos de las compañías de IED están diversificados en diferentes industrias y ramas diferentes, como producción de maquinaria y fabricación, componentes electrónicos, textiles, calzado y plásticos.El mercado de consumo de productos nacionales representa más del 20 por ciento, el resto se exporta a diversas naciones del mundo./.