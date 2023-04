Nghe An, Vietnam (VNA)- La provincia centrovietnamita de Nghe An se empeña en reforzar la propaganda, el patrullaje y el control para la prevención de las actividades de pesca ilegal , como medida para unir esfuerzos con las localidades costeras del país en aras de promover la eliminación por parte de la Comisión Europea de la “tarjeta amarilla” impuesta al sector.Nghe An cuenta actualmente con tres mil 469 barcos pesqueros, con una capacidad total de 654 mil 224 caballos de vapor; entre ellos, mil 762 superan los 12 metros de eslora.Con el objetivo de conseguir que la CE levente la "tarjeta amarilla", la provincia continúa impulsando la instalación de equipos de monitoreo de barcos, el registro y emisión de licencias de pesca, a la par de revisar y actualizar periódicamente el número de embarcaciones locales en la base de datos nacional del sector VNFishbase.La Guardia Fronteriza de Nghe An sigue coordinándose con las unidades relevantes para inspeccionar y controlar las actividades de pesca en los puertos, la certificación del origen de los materiales y productos acuáticos, garantizando no incurrir en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU)./.