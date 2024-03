Quang Nam, Vietnam (VNA)- La autoridad de la provincia vietnamita de Quang Nam se esfuerza para prevenir la pérdida de señales del seguimiento de buques pesqueros (VMS), considerándolo como un factor clave en cumplir la normativa en materia de lucha contra la pesca ilegal, en contribución a eliminar la advertencia de la Comisión Europea al respecto.Se trata de un refuerzo de Quang Nam, junto con otras provincias y localidades vietnamitas para levantar la “tarjeta amarrilla” de la Comisión Europea (CE) contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ).En los últimos tiempos, las autoridades de todos los niveles, ramas funcionales y sindicatos pesqueros de Quang Nam han organizado periódicamente sesiones de propaganda de diversas formas y han aplicado medidas para ayudar a los pescadores, especialmente a los capitanes y propietarios de barcos, en no violar tal regulación.Sin embargo, todavía se producen pérdidas de comunicación y de señales de seguimiento de buques pesqueros, y el riesgo de violar caladeros extranjeros sigue existiendo.Ante la situación, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Quang Nam coordina con con las autoridades locales costeras y los sindicatos pesqueros en identificar las razones para proponer una solución definitiva, dijo su vicejefe Ngo Tan.Los dispositivos de seguimiento de itinerario, que garantizan un funcionamiento continuo y sin problemas, son una de las soluciones importantes para contribuir a eliminar la "tarjeta amarilla" de IUU emitida por la Comisión Europea, compartió.Según lo previsto, una delegación de la CE llegará a Vietnam en mayo próximo para la inspección de los esfuerzos contra la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada.La CE emitió una advertencia de “tarjeta amarilla” para Vietnam a este respecto en 2017. Puede ir seguida de una “tarjeta verde” si el problema se resuelve o de una “tarjeta roja” si no. Una “tarjeta roja” puede llevar a una prohibición total de las exportaciones de productos acuáticos a la Unión Europea./.