Kien Giang, Vietnam (VNA) La provincia survietnamita de Kien Giang ha continuado implementando, de manera sincrónica, las soluciones para promover la divulgación en combinación con el manejo estricto de las violaciones de la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (INDNR).

En lo que va de año, la localidad no ha registrado ningún barco pesquero que viole las reglas en el campo, informó el presidente del Comité Popular provincial y jefe del Comité Directivo contra INDNR, Lam Minh Thanh. Kien Giang instó anteriormente al Departamento de Información y Comunicación, en coordinación con agencias de noticias y prensa y ramas concernientes en la provincia, a desplegar formas y actividades relativas a la divulgación de los esfuerzos locales en dicho combate.Promover la propaganda y capacitación sobre normas legales contra INDNR a la comunidad pesquera, especialmente mejorar el conocimiento de los propietarios y capitanes de embarcaciones, son las tareas importantes que contribuyen a los esfuerzos del país para el levantamiento de la tarjeta amarilla impuesta por la Comisión Europea al sector acuático vietnamita, señaló.En especial, la radio-televisión de Kien Giang ha coordinado con las ramas competentes para elaborar y transmitir planes de propaganda al respecto en las infraestructuras de Internet, con el fin de brindar aportes a eliminar la advertencia de "tarjeta amarilla" de la CE hasta mayo de 2024, cuando la Comisión Europea llegará a Vietnam para la quinta inspección.Actualmente, la provincia está inspeccionando, revisando y estableciendo canales de información para gestionar todos los buques pesqueros en Kien Giang, con miras a conocer con seguridad el número exacto de embarcaciones y la cifra de barcos cuyo registro, inspección y licencia hayan expirado y aún no instalaron equipos de seguimiento de viajes.Según el Comité Directivo contra la INDNR, la provincia se maneja estrictamente de acuerdo con las reglas en el campo sobre los barcos pesqueros que no son elegibles para participar en la explotación acuática, así como orienta a los propietarios de esos vehículos cumplir los procedimientos de registro y actualización del 100% de datos de embarcaciones a la Base de Datos Nacional de Pesca, entre otros.De acuerdo con el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Kien Giang, el número de barcos pesqueros de la provincia con licencia de realizar las actividades en el mar representa el 95,5%./.