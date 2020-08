Long An (VNA) - Con el fin de controlar proactivamente las enfermedades de chikungunya, dengue y zika, Tran Van Can, presidente del Comité Popular de la provincia de Long An, solicitó a los departamentos y autoridades locales implementar las medidas preventivas.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Según el alto funcionario, el sector de salud de Long An debe seguir de cerca la evolución de dichas enfermedades y la posibilidad de una infestación epidémica desde el extranjero, especialmente en la zona fronteriza de la localidad.

El sector también debe coordinarse con las agencias para fortalecer la comunicación en la comunidad, elevando así la conciencia sobre la prevención y el control de las enfermedades.

Además, orientará al pueblo para implementar las medidas de higiene, evitar la picadura de mosquitos y eliminar las larvas.

Al mismo tiempo, organizará la fumigación en las áreas con gran número de mosquitos, lanzará el movimiento de saneamiento ambiental en las comunas, barrios, así como las áreas de alto riesgo.

El Departamento provincial de Salud dirigirá a las instalaciones de examen médico para hacer planes de tratamiento a los pacientes y monitorear de cerca la situación de la epidemia en las localidades.

Según la Organización Mundial de la Salud, el chikungunya es una enfermedad causada por un tipo de virus que se transmite a través de mosquitos Aedes infectados. Los síntomas clínicos de esta enfermedad se asemejan al dengue y al zika, con fiebre, dolor intenso en las articulaciones, molestias musculares, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y sarpullido./.