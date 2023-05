Nam Dinh, Vietnam (VNA) En un esfuerzo conjunto con las localidades costeras de todo el país para levantar la advertencia de " tarjeta amarilla " de la Comisión Europea (CE), la provincia vietnamita de Nam Dinh implementó medidas drásticas para evitar violaciones de los barcos pesqueros.Al mismo tiempo, las autoridades provinciales fortalecieron los trabajos de prevención y las sanciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).Actualmente, todavía en la localidad se registran violaciones de las normas de explotación y protección de los recursos acuáticos de embarcaciones pesqueras, dijo la directora adjunta del Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural Hoang Thi To Nga.Para cambiar las prácticas pesqueras y avanzar hacia una pesca responsable, la provincia emitió muchos documentos de orientación a las localidades costeras a fin de propagar a los pescadores el cumplimiento de la ley y las normas relativas.En los últimos tiempos, la Junta de Administración del Puerto Pesquero de Nam Dinh intensificó la inspección y el control de los barcos pesqueros que ingresan y salen del puerto para detectar y tratar rápidamente a cualquier embarcación infractora, informó su director Nguyen Thanh Chung.A su vez, el vicepresidente permanente del Comité Popular de Nam Dinh, Tran Anh Dung, afirmó que la provincia implementará medidas sincrónicas y más drásticas para prevenir y solucionar de manera oportuna y eficiente a los barcos pesqueros que no cumplen las normas de pesca.Con anterioridad, el Gobierno de Vietnam emitió el Plan de acción IUU, como parte de los preparativos para trabajar con la cuarta delegación de inspección de la Comisión Europea (CE).El Plan tiene como objetivo implementar de manera sincrónica y eficiente las disposiciones legales en materia pesquera, superar las deficiencias y limitaciones recomendadas por la CE contra la IUU , y eliminar la advertencia de “Tarjeta Amarilla” en este año./.