Quang Ngai, Vietnam (VNA) - Un rito de ofrenda de incienso se llevó a cabo para rememorar a 504 víctimas de una masacre perpetrada por tropas estadounidenses hace 53 años en la aldea de Son My, de la comuna de Tinh Khe, en la provincia centrovietnamita de Quang Ngai

En el sitio de reliquias de Son My, los participantes, incluidas las víctimas que sobrevivieron y los residentes locales, rindieron homenaje a los fallecidos y oraron por un mundo en paz.Billy Kelly, un veterano estadounidense que participó en la guerra de Vietnam, envió 504 rosas a la ceremonia como ofrendas a los 504 civiles muertos en la masacre El 16 de marzo de 1968, las tropas estadounidenses asaltaron la aldea de Son My y mataron a civiles inocentes en cuatro horas. El incidente pasó a la historia dejando una profunda cicatriz en los residentes de Son My , así como en el pueblo vietnamita.La ceremonia de ofrenda de incienso estuvo a cargo del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Quang Ngai./.