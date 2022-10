Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Binh Thuan, Vietnam (VNA) La provincia centro vietnam ita de Binh Thuan ha implementado drásticamente en los últimos tiempos la orientación del gobierno central sobre la lucha contra la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (INDNR), como contribución a eliminar pronto la “ tarjeta amarilla ” aplicada por la Comisión Europea al país.Las fuerzas competentes provinciales detectaron y sancionaron en lo que va de año 239 casos de violación de las normas de INDNR, sobre todo el uso de embarcaciones pesqueras no registradas y explotación sin licencia y en áreas fuera de jurisdicción nacional, y utilización de herramientas prohibidas.Hasta el 15 de septiembre, Binh Thuan cuenta con el 98,8 por ciento de los barcos pesqueros en operación que instalan dispositivos de la conexión satelital (VMS), por lo que las tareas de seguimiento, control y supervisión de las actividades de las embarcaciones han mejorado significativamente.Junto con las acciones de explotación de los productos marítimos, Binh Thuan se enfoca en promover la propaganda, difusión y educación de la ley sobre prevención y control de la pesca INDNR de manera regular y extensiva con muchas formas adecuadas.El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Binh Thuan también ha coordinado con las unidades concernientes en el despliegue de las políticas de apoyo a la instalación de VMS, a fin de lograr el objetivo de 100 por ciento de las embarcaciones que cuentan con esos dispositivos.En los puertos, la entidad ha trabajado junto con las fuerzas competentes para inspeccionar y controlar la salida y entrada de los barcos pesqueros, entre otros aspectos relativos./.