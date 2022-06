Hanoi (VNA) - Los niños de Hanoi pueden disfrutar de dibujos animados de forma gratuita en el Centro Nacional de Cine de Vietnam desde este verano hasta fin de año.Organizada conjuntamente por el centro mencionado y la Compañía nacional de Dibujos Animados , la proyección presenta 50 obras del Estudio de Cine de Animación de Vietnam.Se proyectan películas recién estrenadas, de cineastas galardonados y aquellos que obtuvieron una gran cantidad de visitas en el canal de YouTube, como Ky Nghi He Y Nghia (Vacaciones de verano significativas), Tham Tu Dau Bac (Detective de pelo gris) y Hiep Si Nghe Vang (Caballero becerro de oro).La proyección se divide en dos fases: a las 9:30 a.m. todos los martes, jueves y sábados desde ahora hasta el 30 de junio, y todos los domingos por la mañana desde julio hasta fin de año.Este no es el primer programa gratuito de proyección al respecto de la Compañía de Dibujos Animados de Vietnam. La empresa lanza el programa todos los años para promover los dibujos animados nacionales y atender a la audiencia joven en diversas formas en ocasiones especiales, como proyecciones gratuitas en el Día Internacional del Niño, el Festival del Medio Otoño, o proyecciones móviles en escuelas o dentro de muchos proyectos comunitarios, según Pham Thanh Ha, jefa del Departamento de Escritura de Guiones de la entidad.El programa de proyección no está especializado en ningún grupo de edad, por lo cual el público de todas las edades puede obtener entradas gratuitas en el Centro Nacional de Cine, ubicado en el número 87 de la calle Lang Ha, en Hanoi./.