Hanoi (VNA)- El proyecto contra las noticias falsas de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ganó en la categoría de Best Proyect News Literacy de los Premios Digital Media de Asia 2020 de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Denominado "Lucha contra las noticias falsas - Ideas creativas y soluciones eficaces", el plan consiste en tres componentes: una canción contra las fake news en 15 idiomas, la cuenta Factcheckvn en la red social TikTok, y el programa "Di NO a las noticias falsas" destinado a aumentar la conciencia de los estudiantes sobre ese fenómeno.

El otro ganador de Best Proyect News Literacy corresponde a un proyecto de Singapore Press Holdings.



Como uno de los principales medios informativos de Vietnam, la VNA ha implementado desde 2019 una serie de actividades e ideas innovadoras en la lucha contra las noticias falsas.



La canción “Khong Fake News” (No noticias falsas) en vietnamita e interpretada por la banda de rap DaLab se estrenó el 27 de marzo de 2020 y captó millones de visitas hasta el momento.



Esa pieza musical también se lanzó con subtítulos en otros 14 idiomas, incluidos inglés, francés, español, ruso, chino, japonés y coreano.



La canción también marca el lanzamiento de la cuenta oficial de la VNA factcheckvn en la red social TikTok dirigida a la Generación Z (nacidos en el periodo 1994-2010). Se trata de la primera ocasión en que una agencia de prensa vietnamita tiene su propio canal para verificar la información.



El más interesante es el proyecto “Di NO a las noticias falsas” con el fin de fortalecer la responsabilidad social de los medios de prensa en la lucha contra las fake news.



El programa se llevó a cabo desde diciembre de 2019 en diversas escuelas primarias, secundarias y bachilleratos en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, las urbes de Hai Phong, Da Nang y Can Tho, y la provincia de Dong Thap.



Los Premios Digital Media de Asia 2020, que se anunciarán oficialmente en una ceremonia virtual que tendrá lugar el 15 de octubre, reconocen a los editores asiáticos que han entregado proyectos de medios digitales originales en los últimos 12 meses, desde nuevos enfoques a las suscripciones digitales, hasta las campañas publicitarias./.

