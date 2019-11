Dang Thi Phuong Thao, subdirectora en jefe del periódico Thanh Nien, valoró que el acoso sexual es un tema muy delicado, especialmente para los países del Sudeste Asiático, pues este problema no se aborda claramente y no se han dado soluciones específicas.Por su parte Pham Ngoc Tien, director del Departamento de Igualdad de Género del Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, aclaró que de acuerdo con el Código Laboral (modificado) recién aprobado por la Asamblea Nacional, el acoso sexual en el trabajo es un acto de ese tipo de cualquier persona hacia otra en el entorno laboral que no sea deseable o aceptable para esa persona.El libro es una guía práctica, diseñada tanto para trabajadores de la prensa como para los de los medios de comunicación en general, para prevenir y abordar problemas relacionados con el acoso sexual en el trabajo.Según el estudio "Mujeres y la prensa en Vietnam " del Instituto Sueco de Entrenamiento de Periodismo (FOJO), en 2018 más del 27 por ciento del total de las mujeres periodistas del país indochino fueron acosadas, mientras que el mecanismo para abordar este problema todavía no es suficiente./.