Legisladores vietnamitas aprueban la resolución de los acuerdos de EVFTA y EVIPA (Fuente: VNA)

Según Pham Binh An, director del Centro de Asistencia de integración de Ciudad Ho Chi Minh, el hecho reitera los compromisos de Vietnam durante el proceso de apertura de mercado e impulsará la recuperación económica, sobre todo después del periodo difícil de la pandemia de COVID-19.Con el EVFTA , dijo, Vietnam se beneficiará de impuestos preferenciales, lo que ayudará a las empresas nacionales a penetrar en el mercado de la Eurozona, sin embargo, requiere una reforma institucional para garantizar los derechos de los inversores europeos al emprender negocios en la nación del Sudeste Asiática.“Los socios se comprometen a reducir de manera inmediata el 86 por ciento de las líneas de impuestos, y luego de siete años, el 99,7 por ciento de los impuestos se eliminarán…No obstante, esto no significa que los productos vietnam itas pueden entrar libremente a la Unión Europea porque las barreras no arancelarias son realmente desafíos para las empresas”, analizó.En concreto, las mercancías que quieren beneficiarse de preferencias de impuestos deben cumplir los requisitos de origen, o sea, las materias primas deben ser fabricadas en Vietnam o importadas de la UE u otros países que firmaron TLC con este bloque. Mientras, la mayoría de los materiales de Vietnam se importan de China y otras naciones del Sudeste Asiático.Además de los estándares de calidad y seguridad, se requiere que las mercancías cuenten con los valores de desarrollo sostenible, responsabilidad social, ser amigables con el medio ambiente, incluso el bienestar social.Para aprovechar estas oportunidades, señaló, las empresas vietnamitas deben ajustar las cadenas de suministro, prestar atención al origen de materias primas y los valores de desarrollo sostenible.Asimismo, añadió, el Gobierno realiza reformas institucionales para garantizar un ambiente de inversión transparente, mientras las compañías mejoran sus productos para conquistar el mercado exigente de la UE.El presidente de la Asociación de Empresas de Ciudad Ho Chi Minh, Chu Tien Dung, ratificó que la entrada en vigor del EVFTA ayudará a las empresas nacionales a acceder a la red de inversión global. Los acuerdos EVFTA y EVIPA crearán palancas para que Vietnam atraiga nuevos flujos de inversión con calidad.Según Tien Dung, el EVFTA abrirá grandes oportunidades para los productos agrícolas, el procesamiento de alimentos, rubros madereros, confecciones y textiles y calzado del país.Mientras, agregó, con el EVIPA las empresas e inversores europeos impulsarán la cooperación y capitales en Vietnam. Además de recibir más fondos, las empresas vietnamitas pueden adquirir nuevas tecnologías y máquinas de alta calidad./.