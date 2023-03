Bangkok (VNA)- El Gobierno tailandés apoyará plenamente el Festival Songkran de este año, que tendrá lugar del 13 al 15 de abril, y se espera que entre 17 y 20 millones de personas viajen por todo el país el próximo mes.Según el portavoz del Gobierno Anucha Burapachaisri, el primer ministro Prayut Chan-o-cha instó a las agencias estatales a preparar grandes eventos para la festividad.Anucha dijo que el Gobierno ha lanzado campañas como We Travel Together (Viajamos Juntos), Wonder Deal (Oferta maravillosa) y Secret Code 365 (Código Secreto 365) para animar a la gente a disfrutar de los servicios turísticos y a viajar durante los días festivos entre el período actual y septiembre, bajo el esquema "Visit Thailand Year: Amazing New Chapters".Con el propósito de garantizar la seguridad, se alienta a los visitantes a instalar la aplicación para teléfonos inteligentes "I Lert U", que permite a los usuarios informar problemas y solicitar asistencia. Además, esa aplicación puede localizar a la persona que llama y envía ayuda utilizando la señal GPS del teléfono.En un desarrollo relacionado que involucra al sector turístico local, la Autoridad de Turismo del país del Sudeste Asiático formó una asociación estratégica con cuatro de las principales plataformas en línea del mundo (Agoda, Alipay, Klook y KKDay) para presentar una iniciativa de marketing conjunta a fin de impulsar el turismo en Tailandia ./.