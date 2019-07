Foto de ilustración (Fuente: Korea Herald)

Seúl (VNA) - El comisionado general de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur, Min Gap-ryong, expresó hoy su pesar por el reciente ataque contra una mujer vietnamita por parte de su esposo coreano, y prometió llevar a cabo una investigación exhaustiva del caso.El titular policiaco hizo las declaraciones durante sus conversaciones en Seúl con el ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, quien realiza una visita de trabajo a este país."Es muy lamentable que una mujer vietnamita casada migrante haya sido víctima recientemente de violencia doméstica. Prometo una investigación y rehabilitación exhaustivas para la víctima", expresó Min.El caso de alto perfil llegó a los titulares en ambos países durante el fin de semana, tras hacerse viral un video de un coreano de 36 años, que golpea y patea a su esposa vietnamita en presencia del pequeño hijo de ambos. Como resultado del maltrato, la mujer sufrió la fractura de una costilla y otras lesiones que requieren cuatro semanas de tratamiento.El hombre, residente de Yeongam, provincia de Jeolla del Sur, a unos 300 kilómetros al sur de Seúl, quien golpeó a su esposa durante tres horas el 4 de julio por no hablar bien el idioma coreano, fue arrestado y permanecerá detenido durante ocho días, mientras se investiga este hecho.Además del mencionado caso, durante su reunión, Gap-ryong y To Lam debatieron acerca de medidas destinadas a perfeccionar la cooperación binacional en la seguridad pública.Min expresó su esperanza de que ambos países fortalezcan las investigaciones cooperativas, y amplíen la colaboración para el arresto y repatriación de fugitivos criminales a través de Interpol.Corea del Sur espera estrechar sus lazos con Vietnam en la lucha contra los delitos internacionales, como las drogas ilícitas, los crímenes cibernéticos, y el terrorismo, expresó.To Lam es el primer jefe de la Seguridad Pública de Vietnam que visita Corea del Sur en los últimos siete años. – VNA