Los trabajadores emiten sus votos en la provincia norteña de Quang Ninh (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El pasado domingo 23 de mayo, más de 69 millones de votantes ejercieron su derecho y deber ciudadano al elegir a los diputados de la Asamblea Nacional de la XV legislatura y de los Consejos Populares en todos los niveles para la etapa 2021-2026, marcando un hito importante en el proceso de desarrollo de Vietnam.

Las provincias y ciudades que realizaron con éxito los comicios, pero varias localidades no alcanzaron suficiente el número determinado de representantes a los Consejos Populares, por que deben votar en una segunda vuelta.



Según la Ley Electoral del país, si las personas elegidas no alcanzaron dos tercios de los votos en una circunscripción electoral, el Consejo Electoral Nacional de Vietnam revisará el caso para determinar la implementación de otra ronda de votación.



En ese sentido, la segunda vuelta se llevará a cabo en los primeros 15 días después de los comicios oficiales (23 de mayo), de acuerdo con la norma. Asimismo, la lista de los votantes elegidos se mantendrá.



Con anterioridad, el Comité Electoral de la provincia sureña de Kien Giang emitió el 26 de mayo un informe sobre los comicios adicionales en lugares en los que los candidatos no obtuvieron los dos tercios necesarios para ser representantes del Consejo Popular.



Según el plan, se determinó el 6 de junio para realizar las elecciones adicionales.



El mismo día, el Comité Electoral de la provincia sureña de Binh Phuoc también informó que una circunscripción electoral no logró cumplir con éxito las actividades./.