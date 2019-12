Bangkok (VNA)- El primer ministro Prayut Chan-o-cha recibió un bajo nivel de aprobación tras concluir sus primeros seis meses como jefe de un gobierno electo, según el resultado de una encuesta de opinión pública realizada por el Instituto Nacional para la Administración del Desarrollo ( NIDA ).La indagación se realizó del 29 del mes pasado al 3 de los corrientes entre 1,3 mil personas de diversos niveles de educación y ocupaciones en todo el país, para evaluar su satisfacción con el desempeño de Prayut y de los miembros de su gabinete.Según fuentes oficiales, el 33,72 por ciento de los encuestados calificó de deficiente la administración del país, y consideró que el gobierno no ha podido resolver los problemas económicos. En tanto, el 25.98 por ciento opinó que el desempeño del dirigente no resulta satisfactorio en varios campos.Solo el 8,92 por ciento destacó la gobernación y la determinación del jefe de Gobierno, y el 30,13 por ciento coincidió en que el desempeño de Prayut es bastante bueno, especialmente en el área de mantenimiento de la paz y el orden social.En términos de transparencia, el 51,49 por ciento insistió en que Prayut carece de esa virtud y responsabilidad; mientras que el 35,45 por ciento consideró en que el titular realiza sus deberes de manera transparente. El grupo restante no estaba interesado o no tenía comentarios./.