Amraia, de nacionalidad belga, se convierte en el millonésimo espectador del programa artístico titulado “Memoria de Hoi An” (Fuente: baoquangnam.vn)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- Amraia, de nacionalidad belga, se convirtió en el millonésimo espectador del programa artístico titulado “ Memoria de Hoi An ”, lo que marcó un hito importante de la popularidad del evento, efectuado en la ciudad homónima ubicada en la provincia central de Quang Nam.El evento, que consiste en cinco espectáculos majestuosos, realizados en una superficie de 2,5 hectáreas con tres mil 300 asientos, invita al público evocar un tiempo desde hace cuatro siglos, cuando Hoi An era el puerto marítimo más próspero del Sudeste Asiático.Tran Anh, secretario de Comité del Partido Comunista de Hoi An, dijo que el programa es una actividad nocturna especial, que muestra la historia y los valores culturales más peculiares de la localidad.Desde el estreno en 18 de marzo de 2018, se han realizado 500 galas de este tipo./.