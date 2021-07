Aviones de diferentes aerolíneas en un aeropuerto (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- A partir de las 0:00 horas del 22 de julio, solo se operan dos vuelos de ida y vuelta entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh cada día hasta nuevo aviso, en medio de la evolución complicada de la pandemia del COVID-19 en el sur.También se suspenderá la explotación de las rutas aéreas Can Tho-Hanoi y Phu Quoc-Hanoi, y viceversa.Los aviones de carga seguirán operando sus itinerarios sin restricciones. Mientras, para los vuelos que sirven para el trabajo de prevención y lucha contra el COVID-19 y los asuntos oficiales, las aerolíneas informarán a la Autoridad de Aviación Civil para su consideración.Según el Ministerio de Salud, Vietnam registró esta mañana dos mil 967 nuevos casos del COVID-19 De esta cifra, dos mil 433 se reportaron en Ciudad Ho Chi Minh, seguida por Long An (233), Binh Duong (64), Dong Nai (53), Tien Giang (41), Vinh Long (38), Ben Tre (28), Da Nang (27), An Giang (15), Kien Giang (10), Hau Giang y Binh Phuoc (cinco en cada localidad), Hai Phong y Can Tho (con tres), además de Hanoi, Son La y Quang Binh (con dos) y Thua Thien-Hue (uno)./.