El Banco Central de Malasia (Fuente: malaysiandigest.com)

Kuala Lumpur, 01 ene (VNA)- El Banco Central de Malasia (BNM) emitió una regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT), y otras medidas de sanción financiera dirigida (SFD), las cuales entran hoy en vigor.Según el BNM, el documento se destina a las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), así como a las instituciones financieras no bancarias (IFNB), tales como casinos con permiso, servicios de empeños y préstamos.La nueva regulación no apunta a los abogados, contadores, y asistentes financieros de las empresas, debido a que los mismos son considerados como especialistas internos, y no como funcionarios de agencias gubernamentales, precisó la fuente.La iniciativa tiene como objetivo garantizar el control estricto en las zonas de alto riesgo de lavado de activos, destacó./.