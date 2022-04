La compañía Binh Dien, en la provincia de Long An, aumenta la producción de fertilizantes para satisfacer las necesidades de los agricultores (Fotografía: Nhan Dan)

Hanoi (VNA)- Siguiendo el ritmo de la recuperación económica en todo el país, en los primeros meses de 2022 las localidades de la región económica clave del Sur de Vietnam tomaron muchas medidas drásticas y lograron resultados positivos. Esta es una premisa para que las localidades continúen cumpliendo con éxito las tareas y metas establecidas para 2022 y los siguientes años.



A partir de la estrategia de adaptación segura y flexible y control efectivo de la pandemia de Covid-19, la comunidad empresarial en la región, en especial en Ciudad Ho Chi Minh y las provincias de Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau y Long An, ha reanudado las actividades productivas después de las prolongadas y estrictas medidas contra la enfermedad.



La producción y los negocios vuelven a dinamizarse



Do Ha Nam, director general de la empresa Intimex, en Ciudad Ho Chi Minh, dijo que en los primeros tres meses del año la producción de arroz de la entidad aumentó en 156 por ciento y la de café en 115 por ciento en comparación con el mismo periodo de año pasado, lo que generó ingresos superiores en aproximadamente 20 por ciento (equivalentes a 570 millones de dólares). La empresa superó los impactos de la pandemia para fortalecer la producción y las exportaciones, reforzar la reputación entre los socios extranjeros y crear puestos de trabajo para miles de empleados, contribuyendo a la recuperación económica de la urbe.



Según el presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Phan Van Mai, la mayoría de las empresas y los hogares comerciales han reanudado sus actividades. Destacó que hasta la fecha, la economía local da señales de crecimiento, lo que demuestra que la ciudad se recupera más rápido de lo esperado. Este resultado se obtiene gracias a la implementación sincrónica y oportuna de programas y planes por parte de las autoridades, la comunidad empresarial y las localidades.



La vibrante atmósfera de producción en Ciudad Ho Chi Minh, locomotora de la economía nacional, ha tenido un gran impacto en las localidades vecinas. La mayoría de las grandes empresas en la provincia de Dong Nai han restaurado las actividades, invertiendo en la expansión de la fábrica y contratando a más trabajadores para impulsar los negocios.



En el primer trimestre de este año, la empresaTaekwang Vina Industrial, en el parque industrial Bien Hoa 2, contrató continuamente mano de obra para expandir la producción. Su director administrativo dijo que la entidad ha contratado a más de dos mil empleados, elevando el total a más de 39 mil.



La compañía Cai Mep Gemadept-Terminal Link, en la provincia de Ba Ria-Vung Tau, anunció el 29 de marzo que el puerto de Gemalink ha movido un millón de TEU (unidad equivalente a veinte pies) después de un año de operación. El director general adjunto de la entidad, Pham Quoc Long, subrayó que en este año el puerto dará los pasos finales para iniciar la fase 2 de expansión y alistarla para entrar en operación a finales de 2023 con el objetivo de impulsar el desarrollo de la economía marina de la provincia y de la región sureña.



Por su parte, el Comité Popular de la provincia de Binh Duong informó que en el primer trimestre de 2022, muchos indicadores económicos alcanzaron resultados positivos. El territorio registró un aumento del índice de producción industrial de 7,2 por ciento, un superávit comercial de más de tres mil millones de dólares y atrajo casi mil 700 millones de dólares de inversión extranjera y más de 690 millones de dólares en capital de empresas nacionales, un aumento interanual de 19 por ciento. Además, la provincia comenzó la construcción del parque industrial Vietnam-Singapur 3 empezó tramitando la construcción del parque industrial Cay Truong.



Garantizar un desarrollo continuo y constante



Aunque en los últimos días del primer trimestre el país y las localidades de la región económica clave del Sur controlaron la pandemia en lo fundamental, la inestable situación mundial y el aumento del precio de los combustibles afectan las actividades productivas y comerciales de las empresas y la vida de los trabajadores.



El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh ha expresado su interés en recibir la atención, participación, ayuda y cooperación de inversionistas, corporaciones y empresas para seguir impulsar la recuperación económica.



Numerosas empresas que operan en la urbe creen que para que su economía vuelva a la senda de crecimiento después de la pandemia, la ciudad necesita enfocarse en desarrollar el mercado de valores, construir un centro financiero internacional, promover el turismo, acelerar la transformación digital y desarrollar el sistema portuario. Además, continuar fomentando el desarrollo del sector económico privado, alentar a las pequeñas y medianas empresas a desarrollarse hacia la aplicación de alta tecnología y aumentar la inversión en el emprendimiento y la innovación.



En el caso de Binh Duong, Vo Van Minh, su presidente del Comité Popular, enfatizó que hasta fines de 2022, la provincia continuará enfocando todos los recursos en prevención y control de la pandemia, implementará el programa de recuperación y desarrollo de la economía y hará esfuerzos para eliminar los desafíos que obstaculizan la producción y las actividades comerciales de las empresas y los empleados.



Nguyen Van Tho, presidente del Comité Popular de Ba Ria-Vung Tau, afirmó que la fuerte recuperación de la producción y los negocios es la fuerza impulsora para que la provincia siga esforzándose por cumplir las metas del segundo trimestre y de 2022.



A fin de mantener un ritmo de desarrollo rápido y sostenible, la provincia se concentrará en acelerar el proyecto de la zona franca de Cai Mep, desarrollar los servicios de logística portuaria y animar a los inversionistas a impulsar la renovación de las rutas de tráfico que conectan el sistema portuario y los parques industriales de la provincia.



Los dirigentes de Dong Nai y Long An también están decididos a prevenir la pandemia de manera efectiva, desarrollar parques industriales y brindar el mejor apoyo a los trabajadores.



El presente año es el de la recuperación socioeconómica tras el impacto de cuarta ola de Covid-19, creando una premisa para la siguiente etapa de desarrollo de Vietnam. La recuperación económica y el desarrollo de las localidades de la región económica clave del Sur son de gran importancia y contribuyen a crear una fuerza impulsora para el crecimiento general del país./. VNA/Nhan Dan

