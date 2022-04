Reitera Australia apoyo a Vietnam en adaptación al cambio climático (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Australia presta atención al cambio climático en la ciudad de Can Tho en particular y en la zona deltaica del Mekong en Vietnam en general y ha apoyado la implementación de diferentes proyectos de prevención del cambio climático en esa región, afirmó la embajadora de Canberra acreditado en Hanoi, Robyn Mudie.En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) durante su vista de trabajo al área, la diplomática reiteró, además, su compromiso de seguir empeñándose en conectar a las empresas australia nas y las de Can Tho, en pos de favorecer las oportunidades de inversión en el campo y también en otras esferas como agricultura, industria de procesamiento y minería.Por otro lado, se refirió a la posición de Australia como un socio duradero de Vietnam en el delta del río Mekong.Añadió que de hecho, el país oceánico colocó más de 461,5 millones de dólares en varios proyectos relativos desde 2000 hasta la fecha y resaltó los buenos resultados de los mismos.Informó en la ocasión que Australia se centra hoy en los proyectos destinados a consolidar la productividad y la resiliencia, consideradas como factor clave para la adaptación al cambio climático, la garantía de la seguridad alimentaria y el desarrollo de la zona deltaica del río Mekong en Vietnam.Manifestó su impresión por un proyecto en desarrollo en el Parque nacional de Tram Chim, de la provincia de Dong Thap, que aplica la inteligencia artificial y otras resoluciones de alta tecnología en la gestión del entorno.Asimismo, se refirió al programa de cooperación Mekong- Australia valorado en 164,72 millones de dólares, y la asistencia de 16,33 millones de dólares de Canberra mediante el Centro Internacional australiano de Estudios Agrícolas para la implementación de 20 proyectos de cooperación bilateral.Al mencionar los logros de Vietnam por adaptarse a la transformación del clima en el área, apreció la decisión del Gobierno del país del Sudeste Asiático de desarrollar la cooperación intersectorial para impulsar el progreso sostenible del delta del río Mekong.Abogó por fomentar la conexión entre el Gobierno, la comunidad empresarial y la comunidad, para encontrar un plan integral al respecto./.