La delegación de Vietnam en la 41ª Conferencia General de la UNESCO en París (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- En 2021, Vietnam se desempeñó como un miembro activo y responsable de la comunidad internacional en muchos mecanismos de cooperación multilateral, destacó el vicecanciller Dang Hoang Giang.Además de contribuir activa y responsablemente en diversos frentes, el país completó con éxito su segundo mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en el periodo 2020-2021, fue reelegido a la Comisión de Derecho Internacional de la mayor organización mundial para 2023-2027 y seleccionado para integrar el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en la etapa 2021-2025.Según Hoang Giang, la Directiva 25 del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam en 2018, junto con los lineamientos del XIII Congreso Nacional de la fuerza política, institucionalizó la política exterior de promover y elevar el nivel de la diplomacia multilateral.Vietnam demostró claramente la implementación constante de la política exterior de independencia y autosuficiencia por la paz, amistad, cooperación y desarrollo, multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores; además de reafirmar su posición como un socio confiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional; asegurar los intereses más altos de los pueblos sobre la base de los principios fundamentales del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU En 2021, el hito más destacado de la diplomacia multilateral de Vietnam fue su desempeño como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.En el contexto de la evolución rápida, complicada e impredecible de la situación política, de seguridad y socioeconómica internacional en los dos últimos años, Vietnam cumplió con éxito su labor en el organismo de la ONU encargado del mantenimiento de la paz.El funcionario afirmó que los factores importantes que condujeron a ese logro de la nación del Sudeste Asiático radican en la participación de todo el sistema político bajo la dirección cercana y la participación directa de los dirigentes de alto nivel del Partido y el Estado, la coherencia en los principios y la flexibilidad en la estrategia, la coordinación estrecha y armoniosa entre los ministerios y ramas competentes, el apoyo y consenso de la población del país y la confianza y respaldo de los amigos internacionales.De acuerdo con Do Hung Viet, jefe del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería de Vietnam, durante su mandato, Hanoi siempre manifestó claramente su postura y principios sobre la base del derecho internacional, particularmente la Carta de la ONU, y prestó atención a los intereses legítimos y voces de las partes interesadas.El embajador Nguyen Hong Thao, quien fue reelegido recientemente como miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU para el período 2023-2027, dijo que la mayor contribución de Vietnam al Consejo de Seguridad fue promover el proceso de construcción de las fuerzas de mantenimiento de la paz.El país indochino también expresó la voz de los países en desarrollo para resolver conflictos en "puntos críticos", continuó.Este éxito se debe a la persistencia de Vietnam en su política exterior de independencia y autosuficiencia, siendo un miembro activo y responsable de la comunidad internacional, en pos de coadyuvar a mantener un entorno pacífico y estable para el desarrollo, proteger firmemente la independencia, soberanía e integridad territorial, a la par de mejorar la posición y el prestigio del país, subrayó./.