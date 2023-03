Hanoi (VNA) La recesión económica mundial ha afectado al mercado del comercio electrónico en las principales economías del mundo; sin embargo, Vietnam parece estar en una buena posición y se espera incluso un crecimiento durante este período, según calificó el sitio web vietnam-briefing.com.Nirgunan Tiruchelvam, analista de Aletheia Capital, destacó que mientras el mercado de comercio electrónico en las economías desarrolladas enfrenta muchas dificultades, los mercados emergentes de rápido crecimiento como Vietnam no entran en tales circunstancias.Vietnam está mostrando muchas señales positivas en el campo del comercio electrónico en los próximos tiempos, resaltó.En 2022, el mercado de comercio electrónico de Vietnam logró 14 mil millones de dólares y podría alcanzar 32 mil millones de dólares para 2025.El informe e-Conomy SEA de Google (economía de Internet del Sudeste Asiático) en 2022 predice que Vietnam estará entre los tres principales países que atraerán a la mayoría de los inversores en el campo del comercio electrónico.AIA Insurance Inc, SBI Holdings y Alibaba son solo algunos de los grandes nombres que invierten en los mercados de comercio electrónico de Tiki, Lazada y Sendo de Vietnam.Además, el informe del Comercio Electrónico de Vietnam 2022 del Ministerio de Industria y Comercio estima que el valor de las compras en línea por usuario también seguirá aumentando.En Vietnam, el comercio electrónico ha superado a la industria minorista tradicional, como los supermercados y las tiendas de conveniencia. Por lo tanto, es comprensible que McKinsey and Company pronostique que este mercado podría ser tan grande como la industria minorista tradicional para 2025. Esto es una tendencia que no se encuentra en otros países del mundo.Como mercado emergente en una región dinámica, Vietnam deviene un destino atractivo para las empresas de comercio electrónico y comercio social. Una clase media y una generación joven en crecimiento y un ingreso disponible en aumento son factores que impulsarán un auge del gasto, especialmente en línea./.