Washington (VNA)- Las exportaciones acuícolas de Vietnam se beneficiarán este año de grandes ventajas en el mercado estadounidense, gracias al aumento de consumo en este país, así como por la eliminación de barreras arancelarias a productos clave de la nación indochina, sostuvo aquí un funcionario vietnamita.

Empresas vietnamitas en el evento (Fuente: VNA)

Tal observación fue dada a conocer por An The Dung, jefe de la Oficina de Promoción Comercial de Vietnam en Washington, en la Exposición de Productos Acuícolas de América del Norte 2019, efectuada del 17 al 19 de marzo en la ciudad estadounidense de Boston.The Dung precisó que el impuesto antidumping sobre el camarón vietnamita disminuirá este año del 25,39 al 4,58 por ciento, según lo programado.Mientras tanto, el Gobierno de Washington reconoció el año pasado que el sistema de gestión de la calidad de pescados sin escamas de Vietnam satisface los estándares de ese exigente mercado, lo cual favorecerá las ventas de los mismos a este país, agregó.La Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP) pronosticó que el valor de las exportaciones de este rubro de la nación indochina alcanzará en 2019 unos 10 mil millones de dólares, para un incremento interanual del 10 por ciento.Destacó, además, las perspectivas para la industria pesquera vietnamita en 2019, en el contexto del incremento del consumo mundial de productos pesqueros.Se espera que para 2020, se necesiten más de 98 millones 600 mil toneladas de productos del mar en los países en vía de desarrollo, y unos 29 millones 200 mil toneladas en los países desarrollados, mientras que la oferta solo alcanzará 78 millones 600 mil toneladas.Para esa meta anual, la entidad propuso impulsar el desarrollo de estrategias para una producción limpia, mejorar las tecnologías de procesamiento, y estudiar medidas para enfrentar a los problemas del uso de los antibióticos químicos en la cría.Al mismo tiempo, planteó intensificar la promoción de los artículos vietnamitas en los mercados potenciales, como Estados Unidos, Japón y Europa, y elevar el prestigio de la marca nacional en la esfera internacional.De acuerdo con representantes de la delegación vietnamita en la Exposición, empresas del país del Sudeste Asiático obtuvieron información sobre los requisitos de productos exportadores, y las tendencias de consumo del mercado norteamericano, además de lograr la firma de varios contratos con socios extranjeros en el evento.En tanto, la vicesecretaria de la VASEP, To Thi Tuong Lan, señaló la necesidad de que los productores vietnamitas no sólo garanticen la inocuidad de esos artículos, sino también la diversificación de los rubros.Tuong Lan sugirió que además de los productos de exportación clave, como el camarón y el pescado Tra (Pangasius), Vietnam podría desarrollar otros artículos de valor agregado, como los procesados de peces marinos y mariscos.- VNA