El ministro y jefe de la Oficina Gubernamental de Vietnam, Mai Tien Dung, en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi, 05 feb (VNA)- El ministro y jefe de la Oficina Gubernamental de Vietnam Mai Tien Dung , destacó la posición proactiva de los ministerios, ramas y provincias para adoptar soluciones destinadas a impedir la propagación del nuevo tipo de coronavirus (nCoV).En una rueda de prensa para informar sobre resultados de la reunión regular de enero del Gobierno, el funcionario resaltó, además, que se adoptan, incluso, varias medidas por encima del nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud.Destacó que de los 10 casos positivos a la prueba del nCoV, tres, incluido un ciudadano chino, recibieron el alta médica y no se ha registrado ninguna víctima mortal del mal.Tras advertir sobre la posible evolución compleja de la epidemia, exhortó a reforzar las medidas preventivas y al mismo tiempo, cumplir los compromisos internacionales.Por otro lado, reiteró la importancia de la cuarentena y se refirió también a la censura drástica de los casos que divulgan informaciones tergiversadas sobre el tema.Dijo que el crecimiento económico alcanzará este año 6,27 por ciento si se logra impedir la propagación de la epidemia en el primer trimestre, y 6,09 por ciento si la situación está bajo el control en el segundo trimestre, inferior a la meta trazada de 6,8 por ciento la Asamblea Nacional.A su vez, el viceministro de Planificación e Inversión Nguyen The Phuong instó a intensificar el desembolso de la inversión pública para impulsar el crecimiento.Mientras, el Ministerio de Finanzas se encargará de trabajar con otros ministerios para presentar un documento sobre exención de impuestos aplicados a las mascarillas médicas y/o materias primas importadas para la producción de las mismas.En tanto, el viceministro de Finanzas Vu Thi Mai ratificó el empeño de la cartera en garantizar la estabilidad del mercado bursátil; mientras que el vicetitular de Agricultura y Desarrollo Rural Phung Duc Tien se comprometió a centrarse en el procesamiento de productos agrícolas e impulsar el comercio con Europa, Japón, Corea del Sur y América del Sur.El viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai subrayó que el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, emitió el 5 de febrero una nota oficial sobre la reanudación de las exportaciones e importaciones transfronterizas, y abogó por intensificar los lazos con los supermercados nacionales para disminuir la dependencia del mercado chino./.