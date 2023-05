Hanoi (VNA) – La Reunión 23 del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento) se inaugurará mañana y se prolongará hasta el 12 día de mayo en Hanoi, según la Oficina del Parlamento.La misma fuente precisó que el presidente de AN, Vuong Dinh Hue, pronunciará el discurso de apertura y copresidirá la reunión con los vicepresidentes del Parlamento.Durante la reunión, los legisladores darán sus opiniones sobre el proyecto de Ley de Instituciones de Crédito (modificado) y el proyecto de Ley de Tierras (modificado), entre otros.También estarán en debate varios proyectos de resolución relativos a los votos de confianza para los titulares de cargos elegidos o aprobados por el Parlamento o los Consejos Populares, así como la aplicación experimental de mecanismos y políticas específicos al servicio del desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, además de proponer la elaboración de un proyecto de Ley de Transformación de Género.Además, se revisará y se aprobará el proyecto de Resolución sobre la disposición de las unidades administrativas a nivel distrital y comunal para el período 2023-2030.En materia de supervisión, el Comité Permanente emitirá opiniones sobre un informe de evaluación adicional sobre los resultados de la ejecución de las misiones de desarrollo socioeconómico y el presupuesto del Estado en 2022, y un informe de resultados de la supervisión del procesamiento de las recomendaciones enviadas por los electores al cuarto período de sesiones de la AN de la XV Legislatura.Los participantes también discutirán los preparativos para el quinto período de sesiones del Parlamento./.