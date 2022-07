Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - True Italian Taste 2022, un proyecto que tiene como objetivo promover la auténtica cocina italiana en el mundo, comenzó en Vietnam.El proyecto es promovido y financiado por el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para impulsar y preservar productos italianos auténticos y de calidad.Está coordinado por Assocamerestero (Asociación de Cámaras de Comercio Italianas en el Extranjero), y cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio Italiana en Vietnam (ICHAM), y la Embajada de Italia en Vietnam.El tema del proyecto de este año es "Mesa italiana auténtica: desayuno italiano y aperitivo", que presenta una descripción general de la comida italiana: su práctica, características especiales y alimentos básicos locales de la región de la Toscana.En el evento inaugural del programa en Hanoi la semana pasada, el embajador italiano en Vietnam, Antonio Alessandro, destacó la importancia de la comida italiana, junto con la moda y productos de la decoración en la economía y la cultura del país mediterráneo.También enfatizó el papel de Vietnam en el suministro de productos agrícolas, en particular granos de café, a Italia, y deseó continuar manteniendo y promoviendo las relaciones entre los dos países.Le Thi Quynh Trang, presidenta de la Semana Internacional de la Moda de Vietnam, fue nombrada embajadora de la marca para True Italian Taste 2022.“Me siento muy honrada y orgullosa de que se confíe en mí y de que me inviten a continuar como embajadora de la cocina italiana en Vietnam”, expresó Quynh Trang.“El puesto me brindará más oportunidades para conectar y promover el desarrollo cultural entre los dos países, así como para promover la cultura, la moda y la cocina italiana entre más vietnamitas”, dijo.True Italian Taste forma parte del programa “The Extraordinary Italia n Taste”, que promueve el consumo consciente de productos agroalimentarios 100 por ciento hechos en Italia mediante la difusión del conocimiento del origen, los aspectos nutricionales y la DOP (denominación de origen protegida) y Certificaciones IGP (indicación geográfica protegida).Hasta la fecha, el proyecto se ha implementado en 40 países y territorios. Comenzó en Vietnam en 2018./.