Sacude terremoto de magnitud cinco provincia de Indonesia (Foto: tempo.co)

Yakarta (VNA)- Un terremoto de cinco grados de magnitud sacudió hoy a las 6:12 a.m (hora local) el distrito de Pelabahun Ratu, de la ciudad de Sukabumi, provincia indonesia de Bandung, según informó un portavoz de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG).El epicentro el sismo se localizó a 41 kilómetros de profundidad, y a 121 kilómetros al suroeste de la ciudad de Garut, provincia de Java Occidental.No se emitió alerta de tsunami tras el incidente, ni se han reportado pérdidas de vidas humanas y daños materiales, como consecuencia del temblor.El mismo día, al menos ocho personas resultaron heridas por el derrumbe de un centro comercial de cinco pisos en la capital de Yakarta.Se registran aún víctimas atrapadas en los escombros, mientras que no se han reportado ningún caso de muertos.Según las autoridades locales, no se ha determinado todavía la causa del incidente./.