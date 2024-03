Quang Nam, Vietnam (VNA) – El Santuario My Son , declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en la provincia central de Quang Nam, recibió en el primer trimestre de este año a unos 123 mil visitantes, entre ellos, 110 mil extranjeros, más del 50% de la cifra registrada en el mismo período del año pasado.Según la dirección del sitio, para atraer visitantes extranjeros después de la pandemia de la COVID-19, se han adoptado muchas medidas, como mejorar la calidad de las actuaciones artísticas en las torres antiguas, proyectar clips promocionales, distribuir folletos e imágenes, crear nuevos productos turísticos, realización de eventos de promoción turística y mejora de recorridos virtuales con locución multilingüe.La Junta está coordinando con expertos indios a fin de construir una casa de exhibición adicional para artefactos preciosos encontrados durante las excavaciones en el sitio, que se espera que satisfaga las necesidades no sólo del turismo sino también de estudios e investigaciones de turistas nacionales y extranjeros.La Junta además coopera con organizaciones nacionales e internacionales en aras de excavar el lado este del área de la torre K para preservar y promover el valor cultural y arquitectónico de esta zona aislada, mientras se mantienen otras torres.Todos los artefactos valiosos encontrados durante las excavaciones serán digitalizados.El sitio de reliquias de My Son, que alguna vez fue la capital religiosa y política del Reino Champa, está ubicado en un paisaje montañoso en la comuna de Duy Phu, distrito de Duy Xuyen, a unos 70 km al suroeste de la ciudad de Da Nang y a 40 km de la ciudad de Hoi An.Lo integran ocho grupos de 71 monumentos construidos a lo largo de los siglos VII al XIII./.