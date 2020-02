Escena de la reunión (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Exdirigentes del Partido Comunista (PCV) y del Estado de Vietnam aportaron hoy opiniones sobre la construcción de esta fuerza política, de un estado socialista regido por la ley y del sistema político.Al asistir a una reunión organizada esta mañana por el Buró Político con motivo del aniversario 90 de la fundación del PCV (3 de febrero), también sugirieron formas de mejorar el control del poder, combatir la corrupción y el despilfarro, unir a la gente y movilizar todos los recursos para desarrollar el país de manera rápida y sostenible.El evento, presidido por el secretario general del PCV y presidente del Estado, Nguyen Phu Trong, tiene lugar en Hanoi en ocasión del Año Nuevo Lunar de la Rata, que comenzó el 25 de enero.La cita contó con la presencia del exsecretario general del PCV Nong Duc Manh, los expresidentes del país Tran Duc Luong y Nguyen Minh Triet, el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc; su predecesor Nguyen Tan Dung; la presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan; sus predecesores Nguyen Van An y Nguyen Sinh Hung, junto con otros funcionarios y exfuncionarios del Partido, el Estado y el Frente de la Patria de Vietnam.En la reunión, el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Quoc Vuong, informó sobre la situación socioeconómica del país, la defensa, la seguridad, las relaciones externas, la construcción del Partido y el sistema político, y la lucha contra corrupción y fenómenos negativos.Quoc Vuong también destacó los logros y experiencias después de cuatro años de implementación de la resolución del XII Congreso nacional del PCV Tras apreciar las contribuciones de los exdirigentes del PCV y del Estado, Nguyen Phu Trong atribuyó los logros en diferentes campos hasta el momento a los alcanzados durante más de 30 años del proceso de Doi Moi (Renovación), la solidaridad y la unanimidad en todo el Partido, el pueblo y el ejército.El país nunca ha tenido tal desarrollo, prestigio y estatura como en la actualidad, resaltó, y señaló que su paz, unidad, independencia, soberanía e integridad territorial se han salvaguardado firmemente.Vietnam ya no es un país débil, sino que se ha desarrollado sin cesar, ha establecido lazos diplomáticos con casi todas las naciones del mundo y ha participado en la mayoría de las organizaciones internacionales, enfatizó.Precisó que el ingreso promedio per cápita ha aumentado de unas decenas de dólares a alrededor de 2,800 dólares anuales.El prestigio de Vietnam en el ámbito internacional ha ido creciendo cada vez más, señaló, y agregó que los amigos internacionales admiran esos logros y quieren aprender las experiencias del país.Sin embargo, el máximo dirigente de Vietnam también indicó que, aparte de los éxitos, también hay deficiencias y debilidades que deben abordarse, y las autoridades y los sectores deben evitar la complacencia y no descansar en sus laureles.Como numerosos eventos importantes se llevarán a cabo en 2020, Phu Trong expresó su esperanza de que los exdirigentes del PCV y del Estado, con su capacidad y experiencia, den opiniones más sinceras y responsables por la causa común del Partido y la nación.Antes de la reunión, el secretario general del PCV y jefe del Estado de Vietnam rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh, el fundador del Partido, en la Casa 67 en el sitio de reliquias del difunto líder en el Palacio Presidencial./.