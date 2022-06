Singapur (VNA) - Los trabajadores migrantes en Singapur ya no necesitan un permiso especial para salir de sus dormitorios a partir del 24 de junio, luego de dos años de restricciones por el COVID-19. Por lo tanto, los trabajadores, empleados en industrias que incluyen la construcción y el mantenimiento, ya no necesitarán pases para salir de sus dormitorios.Sin embargo, las autoridades aún les exigen que soliciten permiso para visitar cuatro lugares populares los domingos y festivos, con hasta 80 mil pases disponibles por día.La medida tiene como objetivo prevenir el riesgo del brote de la pandemia, ya que no ha terminado, dijo un vocero del Ministerio de Trabajo.Alrededor de 300 mil trabajadores migrantes , muchos de ellos del Sur de Asia, viven en dormitorios en la ciudad-estado. Los vastos complejos fueron golpeados por COVID-19 y bloqueados al comienzo de la pandemia./.