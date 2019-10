Bangkok, (VNA) - El primer ministro tailandés, Prayut Chan-o-cha, enfatizó que el Ministerio de Defensa debe reservar un presupuesto de hasta 2,6 mil millones de dólares para comprar municiones y vehículos con fines defensivos.

El primer ministro tailandés Prayut Chan-o-cha (Fuente: VNA)

Al asistir al debate presupuestario de la Cámara de Representantes para el año fiscal 2020, el jefe del Gobierno explicó que el dinero es parte del presupuesto asignado del ministerio, y no tiene nada que ver con el presupuesto de gastos central.Como el personal militar patrulla cinco mil kilómetros de frontera, tanto por tierra como por mar, se necesitan barcos modernos para realizar operaciones eficientes, explicó.Amplió que la flota existente del ministerio tiene más de 60 años, y la mayoría de los barcos requieren reparación o reemplazo urgente.El presupuesto fiscal 2020 aprobó la primera de tres lecturas el 19 de octubre después de tres días de intenso debate. De los 486 diputados presentes, 251 votaron a favor, 234 se abstuvieron y uno no emitió voto.La oposición aparentemente estuvo de acuerdo con la abstención, ya que la votación fue solo la primera lectura que aprobó el proyecto de ley en principio.Ahora se establecerá un comité extraordinario, con 15 miembros del gabinete, 24 de la oposición y 24 de la coalición, para examinar los detalles del presupuesto y hacer cambios que todos puedan aceptar.El año fiscal 2020 comenzó el 1 de octubre, pero las lecturas segunda y tercera del proyecto de ley presupuestaria no se llevarán a cabo hasta el 8 y el 9 de enero. La segunda lectura analizará el proyecto de ley por sección y el tercero determinará si se aprobará en su totalidad./.