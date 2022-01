Bangkok (VNA) - El Centro para la Administración de la Situación del COVID-19 (CCSA) de Tailandia aprobó nuevas medidas de entrada más flexibles para las llegadas internacionales al país, al abrir otros tres destinos según el modelo de arenero (Sandbox) en Krabi, Phang-Nga y Surat Thani desde el 11 de enero, además de Phuket.En consecuencia, los viajeros internacionales podrán viajar a Tailandia bajo el programa Sandbox y pueden optar por realizar su estadía obligatoria de siete días en Krabi, Phang-Na, Phuket o Surat Thani.Sin embargo, todos los visitantes deben asegurarse de organizar todo en orden antes de solicitar el Sandbox Thailand Pass. Esto puede incluir, entre otros requisitos, un certificado de vacunación, un resultado negativo de la prueba RT-PCR antes de la llegada, alojamiento prepago de siete noches en un hotel aprobado, pruebas prepagas de RT-PCR para cuando esté en Tailandia y una póliza de seguro con cobertura de no menos de 50 mil dólares.Los huéspedes deben permanecer al menos las primeras siete noches en un destino Sandbox si planean continuar el viaje a otros destinos en Tailandia. Si se queda menos de siete noches, el viajero debe salir de Tailandia a otro país inmediatamente.CCSA también aprobó la medida para mantener la suspensión temporal del sistema de Tailandia Pass para nuevos registros bajo la Exención de Cuarentena (Test & Go). El programa Test & Go comenzó el 1 de noviembre pasado y se suspendió desde el 22 de diciembre debido a un aumento en el número de nuevos casos del COVID-19 y la aparición de la variante Ómicron.Tailandia anunció la víspera que el país reportó ocho mil 511 contagiados nuevos y 12 fallecidos adicionales en las últimas 24 horas, lo que elevó las cifras nacionales a dos millones 269 mil 550 y 21 mil 825, respectivamente./.