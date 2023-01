Bangkok, (VNA) – Las autoridades de Tailandia decidieron revisar algunas reglas sobre la prevención y control de la COVID-19 hacia turistas extranjeros, luego de una reunión interministerial celebrada el 5 de enero.En consecuencia, todos los visitantes de Tailandia deben mostrar prueba de al menos dos vacunas contra la COVID-19. Además, aquellos que viajarán desde Tailandia a un país que requiera un resultado negativo de la prueba RT-PCR necesitan presentar un comprobante de seguro.Esto garantizará que puedan cubrir los costos de su tratamiento si la prueba en Tailandia es positiva, dijo a los periodistas el ministro de Salud Pública, Anutin Charnvirakul.El principio es que no habrá discriminación contra un país en particular porque la COVID-19 se está propagando en todas las naciones y las cepas son similares, señaló.Durante su estadía en Tailandia, se recomendará a los visitantes que se protejan usando máscaras faciales en lugares públicos y en vehículos de transporte público, lavándose las manos regularmente, realizando pruebas de antígeno si tienen algún síntoma respiratorio y acudiendo al hospital si desarrollan síntomas peores.El ministro no precisó cuándo entrarían en vigencia las nuevas medidas, pero los funcionarios de la cartera dijeron que deberían comenzar antes de la llegada de visitantes chinos a partir del 8 de enero.La Autoridad de Turismo de Tailandia revisó su pronóstico de llegadas de extranjeros de 18-20 millones a 25 millones en 2023 después de que China relajara las restricciones de viaje por la COVID-19./.