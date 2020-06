Foto de ilustración (Fuente: shutterstock)

Bangkok (VNA)- El gabinete de Tailandia dio el visto bueno a un proyecto de ley para imponer el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las plataformas digitales internacionales, con la esperanza de que tal medida brinde un ingreso adicional de 95,6 millones de dólares al año.Según una fuente local, esa instancia del gobierno coincidió en enmendar la ley del Código de Tesoro para recaudar impuestos de “servicios digitales” de valor agregado de las plataformas digitales en extranjero que no tienen sucursales en este país del Sudeste Asiático.El mencionado proyecto, propuesto por el Ministerio de Finanzas, tiene como objetivo adquirir para el presupuesto fondos adicionales provenientes de proveedores en el exterior de servicios basados en Internet.Ese IVA no afectará a los consumidores, reveló la fuente y agregó que la tarifa se impondrá a sitios web, aplicaciones, películas, música, juegos y reservas de hoteles a través de las plataformas internacionales que actualmente no pagan el IVA./.