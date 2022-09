Bangkok (VNA) - Los visitantes que ingresen a Tailandia ya no tendrán que mostrar sus certificados de vacunación o prueba de COVID-19 y las personas infectadas con síntomas leves o sin síntomas no necesitarán estar en cuarentena a partir del primero de octubre.Los cambios fueron anunciados el 21 de septiembre por el ministro de Salud de Tailandia, Anutin Charnvirakul, después de una reunión del Comité Nacional de Enfermedades Transmisibles.Reiteró que el Comité resolvió redefinir COVID-19 como una enfermedad transmisible bajo vigilancia, en lugar de una enfermedad transmisible peligrosa, desde el primero de octubre hasta septiembre del próximo año.A partir del primero de octubre, las personas infectadas que no tengan síntomas o tengan síntomas leves no serán puestas en cuarentena, pero se les recomendará que sigan estrictamente las medidas para ayudar a controlar la enfermedad, incluido el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos en los cinco días.Sophon Iamsirithaworn, subdirector general del Departamento de Control de Enfermedades, enfatizó la víspera que las medidas de control de enfermedades se relajarán porque los síntomas de COVID-19 actualmente no son graves y son similares a los de un resfriado común./.