Bangkok (VNA) Las autoridades tailandesas anunciaron hoy el tercer caso de viruela del simio en el país, detectada en un turista alemán de 25 años quien vino el 18 de julio a Phuket.Según el corresponsal de la Agencia de Noticias de Vietnam en Bangkok, el director del Departamento de Control de Enfermedades, Opas Karnkawinpong, informó que el paciente puede contraer el virus en otro país, antes de llegar a Tailandia, porque el período de incubación de la viruela del simio es de 21 días.Actualmente, quienes tienen contacto cercano con el paciente están siendo monitoreados por su salud, precisó.Con respecto a los primeros dos casos de viruela del simio en Tailandia (un hombre nigeriano y un hombre tailandés), Karnkawinpong indicó que ambos pacientes se están recuperando de manera estable sin medicamentos antivirales y agregó que el paciente nigeriano está siendo tratado en Camboya.De acuerdo con Karnkawinpong, las personas con viruela del mono pueden recuperarse por sí mismas sin ayuda y esa enfermedad no es grave y no se transmite fácilmente.Actualmente, la Organización Farmacéutica del Gobierno de Tailandia (GPO, por sus siglas en inglés) ha pedido una vacuna contra la viruela del simio desde el extranjero y se espera que se entregue este mes.La vacuna se administrará a dos grupos de personas, incluidos los trabajadores de la salud y los contactos cercanos de los pacientes con viruela del simio , dentro de los 14 días.Mientras tanto, el director del Departamento de Servicios de Salud, Somsak Akksilp, recomendó que las personas sospechosas de tener viruela símica deben buscar un examen médico dentro de las 24 horas. Los resultados de la prueba estarán disponibles entre tres y cuatro horas.Además, las autoridades tailandesas están considerando una propuesta del tratamiento de aislamiento domiciliario para pacientes con síntomas no graves y sin enfermedades crónicas./.