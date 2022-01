Bangkok (VNA) - Tailandia planea cobrar una tarifa de entrada de 300 baht (unos nueve dólares) por persona a los turistas extranjeros a partir de abril para ayudar a financiar el desarrollo de las atracciones turísticas locales y para la cobertura de seguro de los huéspedes.El portavoz del gobierno tailandés, Thanakorn Wangboonkongchana, anunció que la tarifa se agregaría a los precios de los boletos aéreos.Se espera que la industria del turismo genere entre 1,3 billones y 1,8 billones de baht, incluidos 800 mil millones de baht (alrededor de 23 mil 970 millones de dólares) por el gasto de los visitantes extranjeros, añadió.En base con la situación actual, el gabinete proyectó que cinco millones de viajeros internacionales visitarán el país en 2022, la mayoría de ellos procedentes de Europa y Estados Unidos.Si los turistas chinos e indios regresan, dijo que las llegadas de turistas podrían alcanzar los nueve millones.Además, si se reabren las fronteras terrestres para el turismo transfronterizo, atrayendo turistas de Malasia, Laos y Myanmar, la cifra de 15 millones de visitantes es viable, comentó. Tailandia ha estado introduciendo varios planes, incluidos los programas "Test and Go" y " Phuket Sandbox " sin cuarentena para reactivar su industria turística.A partir del 22 de diciembre, la nación del Sudeste Asiático detuvo su programa de entrada libre de cuarentena "Test and Go" y también la mayoría de los programas de "Sandbox", excepto "Phuket Sandbox", en un intento por evitar la propagación de la variante Ómicron del coronavirus.Tailandia se ha visto gravemente afectada por la pandemia del COVID-19 con solo unas 200 mil llegadas el año pasado en comparación con casi 40 millones de visitantes en 2019 y 6,7 millones en 2020./.