Yakarta (VNA) – Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió hoy la provincia indonesia de Papúa Occidental, pero no provocó una alerta de tsunami, informó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.El terremoto se produjo alrededor de las 7:00 horas de la mañana y tuvo su epicentro a 46 kilómetros al sureste de la ciudad de Ransiki y a una profundidad de 11 kilómetros bajo el lecho marino, citaron los medios locales.La intensidad del terremoto se sintió entre III y IV MMI (intensidad Mercalli modificada) en la ciudad de Ransiki, añadió.La agencia no emitió una alerta de tsunami porque los temblores no provocarían potencialmente olas gigantes. Indonesia es propensa a sufrir terremotos por su ubicación a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico, un cinturón tectónico de volcanes y terremotos./.