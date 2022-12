Fuente: ictvietnam.vn

Hanoi (VNA) - Las autoridades gubernamentales de Vietnam esperan que las empresas del país de tecnología y telecomunicaciones sigan beneficiándose del crecimiento de la economía digital y su pionero en la carrera por comercializar los servicios 5G.



La transformación digital puede generar un aumento de hasta un 18 por ciento en los ingresos de empresas vietnamitas en 2023, lo cual sería más del doble del monto recaudado por los modelos tradicionales de tecnología de la información.

Según el programa nacional de transformación digital, la economía digital de Vietnam representará el 20 por ciento del Producto Interno Bruto para 2025.

Vietnam ha lanzado el programa "Make in Vietnam 4.0" con vistas a prepararse para la Revolución Industrial 4.0, lo que favorece el desarrollo de nuevas industrias y la elaboración de nuevas políticas, ideas y tecnologías en línea con la Industria 4.0 y las ambiciones hacia la economía digital.

Según un informe de Google, Temasek y Bain, para 2025, se prevé que la economía digital de Vietnam alcance un valor de 52 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento compuesto del 24 por ciento y ocupe el tercer lugar en el Sudeste Asiático.

Procesamiento técnico en la Sala Central de Transmisión VNPT (Fuente: VNA)

Por otro lado, Vietnam se ha convertido en uno de los países pioneros en configurar con éxito llamadas telefónicas en la plataforma de tecnología 5G. Se espera que la cantidad de suscriptores de 5G en Vietnam alcance los 6,3 millones para 2025, según el fabricante de equipos de red Cisco.

Asimismo, el despliegue temprano de los servicios 5G puede ayudar a los operadores de telefonía móvil vietnamita a aumentar sus ingresos en 300 millones de dólares al año, a partir de 2025.

La tendencia a la digitalización del gobierno vietnamita también ha facilitado un aumento en la demanda de centros de datos en todo el país. Además, el mercado de centros de datos de Vietnam está impulsado por la migración de datos empresariales a la plataforma en la nube.

Esto ha llevado a un aumento en la adopción de soluciones de almacenamiento de datos, lo que a su vez afectará positivamente el crecimiento del mercado. Se espera que la creciente adopción de big data, Internet de las cosas (IoT) y soluciones tecnológicas basadas en la nube, entre otras, acelere el crecimiento del mercado hasta 2026.

Según la empresa de investigación de mercado líder en el mundo, Research and Markets of the US, el mercado de centros de datos de Vietnam crecerá a una tasa compuesta de más del 14,6 por ciento hasta 2026.

Con estabilidad política y social, y pocos desastres naturales como terremotos, Vietnam tiene las características necesarias para convertirse en un gran mercado de centros de datos en la región.

Bajo la atracción del sector tecnológico, también se impulsaron actividades de fusiones y adquisiciones (M&A). En los últimos años, en Vietnam, el mercado de M&A en el sector tecnológico se está desarrollando rápidamente, especialmente en empresas que poseen o invierten en tecnología avanzada y tienen una gran base de datos de clientes./.

VNA