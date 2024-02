Foto de ilustración (Fuente:UNICEF)

Ba Ria-Vung Tau, Vietnam (VNA) La UNESCO celebró en la provincia sureña de Ba Ria-Vung Tau un seminario sobre el lanzamiento y la implementación del proyecto “Promover el acceso a la educación vocacional y habilidades transferibles para niños y jóvenes no escolarizados en Vietnam” y sobre la capacitación en técnicas de formación vocacional en la localidad.El proyecto tiene como objetivo impulsar el acceso a las habilidades vocacionales y transferibles para niños y jóvenes no escolarizados a lo largo del país en la etapa 2023-2024, centrándose primeramente en las localidades sureñas de Ba Ria-Vung Tau y Dong Thap.Se trata de la tercera fase del plan realizado por la UNESCO Vietnam en la ASEAN. La primera etapa fue desplegada en Indonesia, en el período 2018-2019, y la segunda en Tailandia, en el ciclo 2020-2021.Las ocupaciones de formación de corta duración en las dos localidades vietnamitas se determinan sobre la base de las necesidades y la capacidad de aprendizaje de dichas personas y del mercado laboral local.Miki Nozawa, jefa del Comité de Educación de la UNESCO Vietnam, informó que a nivel mundial, la UNESCO tienen la tarea de presidir y coordinar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 de las Naciones Unidas (agenda educativa 2030 para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y el impulso de las oportunidades de aprendizaje permanente para todos).La UNESCO agradece la buena voluntad política y la orientación estratégica de los Comités Populares de las provincias de Dong Thap y Ba Ria-Vung Tau al apoyar a los grupos de menores y jóvenes no escolarizados para que accedan a oportunidades de aprendizaje, a fin de no dejar a nadie atrás, compartió.Esta es una estrategia correcta con vistas a desarrollar los recursos humanos para que sean una fuerza impulsora del crecimiento socioeconómico de las localidades, en particular, y de la región, en general, apuntó.Con el acuerdo del Comité Popular de Ba Ria-Vung Tau, el Centro de Educación Profesional del Sindicato provincial y la UNESCO Vietnam han elaborado programas de formación y han asignado profesores para participar en la enseñanza en el proyecto.Tran Quang Vinh, director del mencionado Centro, dijo que ante la situación en la que muchos alumnos después de graduarse de la escuela secundaria en la localidad no quieren continuar estudiando y empiezan a trabajar en la casa o a buscar empleos, la Oficina de Representación de la UNESCO en Vietnam , ubicada en Hanoi, organizó programas destinados a satisfacer las necesidades de aprendizaje de los grupos de niños más vulnerables y desfavorecidos, ayudándoles a tener mejores empleos y vidas.Con habilidades vocacionales equipadas, las personas pueden conseguir empleos estables con mejores ingresos y eso les ayudará, en parte, a ser más resilientes antes del punto de inflexión en la vida, enfatizó./.