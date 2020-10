Unión Europea se asocia con naciones de ASEAN para prevención de falsificación de medicamentos

La Unión Europea (UE) lanzó una campaña en las redes sociales titulada “Su salud no tiene precio” (Your Health Is Priceless), con el objetivo de concienciar a la población sobre los daños que los productos farmacéuticos falsificados pueden causar a las personas en el Sudeste de Asia.