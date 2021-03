Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Los miembros de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Vietnam (VAMA) vendieron casi 13 mil 600 vehículos en febrero, un 22 por ciento menos que el mes anterior, según fuentes oficiales.La cifra comprendió más de seis mil 900 coches de turismo, tres mil 800 comerciales y 180 de uso especial, presició la misma fuente.Las ventas de vehículos ensamblados en el país cayeron un 41 por ciento a ocho mil 610 vehículos, mientras que las de los autos completamente armados (CBU) cayeron un 58 por ciento desde enero a cuatro mil 975 unidades.Sin embargo, las ventas de los fabricantes de automóviles miembros de VAMA en los primeros dos meses de este año aún reportó un aumento interanual de 21 por ciento, al situyarse en 40 mil vehículos.Los expertos dijeron que la cifra no reflejaba la situación del mercado automotriz vietnamita, ya que no incluía ventas de marcas como Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen y Volvo, cuyas ventas no fueron reveladas.Mientras, las importaciones de automóviles de Vietnam se desaceleraron en enero. El país dedicó 213 millones de dólares en para la adquisición de autos en enero, una caída del 34,3 por ciento en comparación con el mes anterior, informó el Departamento General de Aduanas.Los principales mercados receptores fueron Tailandia con cautro mil 341 unidades, China (mil 463) e Indonesia (mil 437), que representan el 87 por ciento de las compras totales de automóviles del exterior./.