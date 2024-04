Los paneles solares en el tejado de una empresa en la provincia de Binh Duong. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam Tran Hong Ha destacó la importancia de la energía solar en los tejados para garantizar la seguridad energética, así como de mecanismos y políticas para alentar a las organizaciones e individuos a invertir en este tipo de fuente energética.



El subjefe de gobierno hizo la declaración al presidir el 10 de abril una reunión para discutir un proyecto de decreto que estipula mecanismos y políticas para fomentar el desarrollo de la energía solar en los tejados.



Señaló que las tejas solares constituyen una fuente de energía renovable que debe priorizarse y fomentarse.



Destacó la necesidad de movilizar recursos de organizaciones e individuos, y aprovechar la red de transmisión existente.



El proyecto de decreto debe incluir métodos de operación de energía solar en tejados (autoproducción, autoconsumo, vinculado al sistema eléctrico nacional, con equipos de almacenamiento de electricidad), así como soluciones tecnológicas para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico de base, apuntó.



Enfatizó que la energía solar en tejados, la eólica marina, la de biomasa y la residual tienen prioridad para el desarrollo a medida que cumplan con la tecnología, las condiciones de seguridad del sistema y tengan precios adecuados.

De acuerdo con Luu Quang, desarrollar la energía solar en los tejados es un plan energético económico y eficaz.

Deben simplificarse los procedimientos para los hogares y oficinas que instalan energía solar en tejados para autoproducción y autoconsumo, no con fines comerciales, excepto en trabajos con requisitos especiales en materia de seguridad y prevención de incendios, indicó.



Las empresas que invierten en este tipo de energía para su uso y, al mismo tiempo, instalan equipos adicionales de almacenamiento de electricidad para las ventas, necesitan calcular precios, apoyo financiero y tasas de interés razonables, precisó.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, la energía solar en los tejados de casas, oficinas y parques industriales se puede instalar para su uso en forma de autoproducción y autoconsumo. Puede estar vinculado o no al sistema eléctrico nacional y no se vende a otras organizaciones o particulares.

De acuerdo con fuentes sectoriales, la red eléctrica puede permanecer estable y segura cuando la electricidad renovable representa hasta el 50% de la capacidad de carga total. Resulta posible que la red eléctrica del Norte pueda garantizar la seguridad y la estabilidad si la capacidad de energía solar en los tejados se mantiene en entre cinco mil y siete mil megavatios, equivalente a la evaluación actual del potencial de energía solar en los tejados./.