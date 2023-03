Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Tran Luu Quang firmó un despacho sobre la cancelación de los préstamos del Banco Mundial (BM) debido a la inutilización y la reasignación, así como el uso de los préstamos cancelados de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en el año fiscal 2022 - 2023.El documento señaló que los préstamos de la AIF del BM, con condiciones de préstamo y tasas de interés preferenciales, para programas y proyectos de ministerios, agencias y localidades constituyen una fuente importante de inversión pública que ayuda a promover el crecimiento económico. Sin embargo, algunos acuerdos de préstamo de la AIF han tenido que cancelarse debido a que los proyectos enfrentan dificultades o no pueden desembolsar todo el capital.Citó al BM diciendo que el capital de la AIF comprometido para Vietnam que ya no se necesita y se cancelará en el año fiscal 2022-2023 es de unos 296 millones de dólares, de los cuales unos 85,14 millones de dólares han tenido procedimientos de cancelación implementados.Otros ministerios, agencias y localidades han enviado al Ministerio de Finanzas otros 59,81 millones de dólares para realizar los trámites de cancelación. Mientras tanto, el resto que se planea desguazar aún no se ha informado al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Planificación e Inversiones.Con el fin de acelerar los procedimientos de cancelación para reasignar el capital desechado de la AIF a nuevos proyectos, el viceprimer ministro asignó varias tareas a ministerios, agencias centrales y localidades.También se solicitó al Ministerio de Finanzas que trabajara con otros para informar los resultados de la implementación de la tarea al Primer Ministro antes del 31 de marzo./.