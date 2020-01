Hanoi, 21 ene (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Trinh Dinh Dung, recibió hoy en esta capital al embajador de China en el país, Xiong Bo.

El viceprimer ministro de Vietnam, Trinh Dinh Dung, recibe al embajador de China, Xiong Bo (Foto: VNA)

El subjefe del gobierno señaló que China es ahora el mayor mercado de importación y el segundo de exportación de Vietnam. Con más de dos mil 800 proyectos, Beijing ocupa el séptimo lugar entre los países y territorios inversores en el país indochino.Sin embargo, estos resultados, aunque positivos, aún no han correspondido con las aspiraciones y el potencial de los dos países, apuntó.Sugirió que los dos países continúen implementando efectivamente acuerdos y percepciones comunes, y mantengan intercambios en todos los niveles, especialmente de funcionarios de alto nivel, mientras promueven la cooperación en todos los campos, especialmente la economía, el comercio y la inversión.Expresó su deseo de que el embajador ayudara a Vietnam a exportar sus productos al mercado chino, contribuyendo a mejorar la balanza comercial entre los dos países.Ambos países necesitan trabajar juntos para manejar los problemas pendientes en algunos proyectos para que no afecten el prestigio de los inversores chinos, dijo Dinh Dung, y agregó que las dos partes deben llevar a cabo nuevos planes que coincidan con el nivel de desarrollo y tecnología de China, ayudando así a profundizar la asociación de cooperación estratégica integral bilateral.Por su parte, el embajador chino transmitió los mejores saludos de los dirigentes del Partido Comunista y del Estado chino a sus homólogos vietnamitas con motivo del Año Nuevo Lunar y el 70 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y China.Felicitó a Vietnam por sus notables logros socioeconómicos en 2019 y expresó su satisfacción por las buenas relaciones en diversos campos, especialmente la economía, el comercio y la inversión.El comercio bidireccional se estimó en más de 116 mil millones de dólares en 2019, un aumento interanual del 9,5 por ciento, precisó.Estuvo de acuerdo con el objetivo de desarrollar el comercio bilateral de manera saludable, equilibrada y sostenible, y agregó que China está promoviendo y aumentando las importaciones de Vietnam, en particular los productos agrícolas.Los dirigentes chinos están muy interesados en la construcción del ferrocarril urbano Cat Linh-Ha Dong y han instado al contratista chino a discutir en profundidad con las agencias vietnamitas relevantes para abordar los obstáculos existentes con el fin de poner el proyecto en funcionamiento pronto, aseveró.