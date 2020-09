Las candidatas de la región del sur de Vietnam (Foto: Vietjet)

Hanoi (VNA)- La aerolínea vietnamita Vietjet acompaña a Miss Vietnam por quinta vez como patrocinador de transporte aéreo del concurso este año, titulado "Década de bellezas".La firma acompañó a las exganadoras Dang Thu Thao, Nguyen Cao Ky Duyen, Do My Linh y Tran Tieu Vy durante sus viajes hacia el trono más alto y sus misiones en las actividades comunitarias, marcando un hito de casi una década en la que la aerolínea de nueva era Vietjet participa en el concurso de belleza más antiguo y prestigioso del país indochino.En la edición de este año, las aspirantes de todas las regiones de Vietnam volarán con la aerolínea durante el transcurso del certamen. La ganadora será invitada a participar en eventos culturales y artísticos especiales en los aviones modernos de Vietjet y se le otorgará un año de vuelo gratuito con el tipo de tarifa SkyBoss.Al viajar a destinos nacionales e internacionales con Vietjet, Miss Vietnam 2020 recibirá ofertas atractivas, como mostrador de facturación y entrada prioritarias, transporte en vehículo privado al avión, equipaje de mano gratuito de 10 kilogramos, maleta facturada de 30 kilogramos y un juego de palos de golf por debajo de 15 kilogramos; además de disfrutar de los servicios de control de seguridad e inmigración prioritarios, sala VIP en los aeropuertos nacionales e internacionales, flujo gratuito de bebidas de bienvenida, vinos y comidas calientes y frescas durante los vuelos, entre muchos otros privilegios, y también un seguro SkyBoss Flight Care.Regresando a las nuevas condiciones, Miss Vietnam 2020 tiene muchos cambios en la estructura con numerosas actividades en línea que atraen la atención del público y los concursantes como el programa Home Sweet Home para compartir fotos y videos de las participantes durante su período de distanciamiento social en domicilio; y Miss Vietnam 2020 Talkshow Series para invitar a lasex ganadoras, cantantes, supermodelos y bloggers a debatir temas de interés público.El vicepresidente de Vietjet, Do Xuan Quang, valoró el prestigio de la competencia, así como la perspectiva humanista y el significado de honrar la belleza de las mujeres vietnamitas.Durante la última década, el concurso presentó muchas innovaciones para acompañar el desarrollo de la belleza vietnamita en la nueva era, subrayó el empresario.Además de las pruebas tradicionales, en el contexto de la lucha de la pandemia de COVID-19, Miss Vietnam 2020 incluirá las actividades de salud pública, proyectos voluntarios con alta practicidad en la prevención de enfermedades y mejoramiento de la salud comunitaria. Especialmente, se enfocará el título de Belleza Turística, para contribuir a estimular la industria sin humo doméstica luego de un largo período afectada por la epidemia.Al compartir el objetivo común de liderar los valores humanitarios y la compasión, así como contribuir activamente a proyectos voluntarios para brindar una vida mejor a la comunidad, Vietjet se compromete a asistir a Miss Vietnam en el viaje destinado a honrar la belleza, la inteligencia y la moralidad de las mujeres del país del Sudeste Asiático.Recientemente, Vietjet y el grupo SOVICO se convirtieron en un socio estratégico de las Naciones Unidas con el compromiso de promover continuamente el desarrollo sostenible, el crecimiento verde, la protección y promoción del patrimonio natural y cultural, la participación de los jóvenes, entre otros.Se trata del primer acuerdo entre la mayor organización mundial y un grupo económico privado de Vietnam, lo que demuestra la acción y aspiración de ambas partes de contribuir a lograr mejores valores para la comunidad.La aerolínea de nueva generación Vietjet no solo lidera las reformas revolucionarias en la industria de la aviación en Vietnam, sino que también consolida su posición como una aerolínea pionera en la región y en todo el mundo. Con una eficiente capacidad de gestión de costos y operaciones efectivas, Vietjet ofrece oportunidades de vuelo con tarifas flexibles y que ahorran costos, así como servicios diversificados para satisfacer las demandas de los clientes./.