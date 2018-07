Hanoi, (VNA)- El Ministerio vietnamita de Agricultura y Desarrollo Rural exhortó a las provincias costeras a seguir aplicando medidas efectivas para superar las deficiencias existentes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés).





Foto de ilustración (Fuente: VNA)



El llamamiento de la cartera vietnamita da continuidad a los esfuerzos de Hanoi para levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE).

De acuerdo con la exigencia del ministerio vietnamita, las localidades ribereñas deben estimular a los pescadores y a los órganos involucrados a mantenerse informados sobre las advertencias de la CE y las normas contra la IUU.



Llamó a las localidades a controlar sus flotillas y a aplicar medidas drásticas a los casos que infrinjan las normas, como el retiro de licencia de pesca y la suspensión permanente a los capitanes de barcos que violen las aguas de otros países.



Al referirse al equipamiento del monitoreo satelital Movimar para las embarcaciones, propuso retirar los dispositivos con una longitud inferior a los 24 metros e instalar unos de mayor tamaño.



Por otro lado, el Ministerio instó a los dueños de los barcos pesqueros a mantener activo ese sistema mientras permanecen en alta mar, y de acuerdo con la cartera, los casos que incumplan esa decisión serán castigados de forma severa según las leyes.



En paralelo, exigió a las provincias mejorar el sistema de VX-1700, diseñado para operar como radio móvil o como estación base para comunicaciones móviles fijas de largo alcance, a fin de garantizar la eficiencia de la comunicación entre los barcos pesqueros y con las instalaciones en tierra firme.



La CE impuso la tarjeta amarilla a Vietnam el 23 de octubre de 2017, alegando que los esfuerzos de este país no fueron suficientes para combatir la IUU.



El bloque podría emitir una "tarjeta verde" si se resuelven los problemas identificados o una "tarjeta roja" si no se han solucionado. Esta última puede conducir a una prohibición comercial de los productos pesqueros.



Al concluir la primera inspección del 15 al 24 de mayo, la CE reconoció los esfuerzos de Vietnam para eliminar la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada y destacó que el perfeccionamiento de la Ley de Productos Acuáticos demuestra la interiorización de las normas internacionales y las recomendaciones de la Comisión.



Según el plan, inspectores de la CE efectuarán la segunda revisión en enero de 2019 para comprobar los esfuerzos desplegados por Vietnam. –VNA